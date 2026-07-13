Неймар отправился на покерный турнир после вылета Бразилии с ЧМ-2026

Нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар посетил Лас-Вегас (США) для участия в покерном турнире после вылета национальной команды с чемпионата мира — 2026. Соответствующее видео стало распространяться в социальных сетях.

Футболист принял участие в турнире, вступительный взнос которого составляет $10 тыс. Неизвестно, каких результатов добился Неймар на турнире.

Бразилия завершила выступление на чемпионате мира — 2026 на стадии 1/8 финала, проиграв национальной команде Норвегии со счетом 1:2. Эрлинг Холанд оформил дубль на 79-й и 90-й минутах. Неймар, который пропустил первые два матча мирового первенства из-за восстановления после травмы, вышел на замену на 67-й минуте. На 90+10-й минуте он реализовал пенальти и сократил разрыв, но это не спасло команду.

Этот матч стал для Неймара 15-м на чемпионатах мира — по этому показателю футболист превзошел трехкратного чемпиона мира Пеле. На его счету 80 голов в 130 матчах за сборную Бразилии, что является рекордным показателем в истории команды.

Ранее стало известно, когда Неймар может завершить карьеру.