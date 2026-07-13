«Месси вел себя провокационно»: тренер сборной Египта о матче с Аргентиной

В сборной Египта обвинили Месси в провокациях во время матча 1/8 финала ЧМ

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан заявил, что футболисты Аргентины во главе с Лионелем Месси пытались оказать психологическое давление на штаб и игроков египетской команды в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026. Его слова приводит Footmercato.

«Месси вел себя крайне провокационно. Не знаю, по какой причине он подошел к нашей технической зоне в тот момент, когда мы выражали недовольство судейством. Аргентинские футболисты вышли на поле очень хладнокровными и воспользовались теми преимуществами, которые им дали некоторые решения арбитра», — указал он.

В матче 1/8 финала турнира Аргентина обыграла Египет с результатом 3:2. Счет в матче открыл Яссер Ибрахим на 15-й минуте. Второй гол Египта оформил Мостафа Зико. На 79-й минуте Кристиан Ромеро отыграл один мяч для Аргентины. На 83-й минуте Лионель Месси сравнял счет. Победный для Аргентины гол оформил Энцо Фернандес на 90+2-й минуте.

На следующий день после матча Египетская футбольная ассоциация подала жалобу в Международную федерацию футбола на судейство. Президент ассоциации Хани Абу Рида потребовал расследования инцидентов в матче — отмененный гол сборной Египта и возможный пенальти перед третьим голом Аргентины. После этого председатель судейского комитета Международной федерации футбола Пьерлуиджи Коллина заявил, что обвинения сборной Египта в адрес судейства в матче 1/8 финала чемпионата мира против Аргентины безосновательны.

Ранее в России заявили, что Аргентине на ЧМ-2026 помогают судьи.