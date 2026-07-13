Журналист заявил, что в UFC знали о травме Макгрегора еще до боя

Экс-боец Си: Макгрегор сообщил главе UFC о своей травме еще до боя с Холлоуэем

Бывший боец и ведущий Джей Си из FOX Sports SFL на своей странице в социальной сети X заявил, что президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт и промоушен знали о травме ирландца Конора Макгрегора еще до старта турнира под номером 329.

При этом, по его словам. Уайт и команда отказались отменять бой Макгрегора против американца Макса Холлоуэя.

«Конор и его команда сообщили Дане в начале недели, что у него травма колена. Дана ответил, что шоу должно состояться. Никаких возвратов денег», — указал он.

Ирландский боец был снят с поединка судейским решением по ходу первой пятиминутки из-за повреждения ноги. Сразу после стартовой сирены Макгрегор полетел в прыжке на соперника и неудачно приземлился правой ногой на настил, из-за чего не смог продолжить бой.

Первый бой между ними состоялся 17 августа 2013 года на UFC Fight Night 26 в Бостоне. Тогда победу единогласным решением судей одержал Макгрегор. Для ирландца поединок стал первым с 2021 года. В MMA у Макгрегора 22 победы и 6 поражений, у Холлоуэя — 27 побед и 9 поражений.

До этого последним боем Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264 в 2021 году. Встреча была завершена уже в первом раунде, когда ирландец получил перелом ноги.

Ранее комментатор UFC объяснил причину травмы Макгрегора.