Комментатор UFC объяснил причину травмы Макгрегора

Известный комментатор UFC Джо Роган объяснил причину травмы ирландского бойца Конора Макгрегора, полученной им в бою с Максом Холлоуэем на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе. Его слова приводит MMA Fighting.

«Он просто сделал необдуманное движение. Он попытался сделать опасный прием. Он попытался выполнить удар ногой в прыжке, и если вы оказываетесь в таком положении и не приземляетесь правильно, то оказываете большое давление на колено. То, как он приземлился, после того, как подпрыгнул и нанёс удар… Он приземлился наихудшим образом», — сказал Роган.

Ирландский боец был снят с поединка судейским решением по ходу первой пятиминутки из-за повреждения ноги. Сразу после стартовой сирены Макгрегор полетел в прыжке на соперника и неудачно приземлился правой ногой на настил, из-за чего не смог продолжить бой. «Газета» провела текстовую трансляцию события.

Первый бой между ними состоялся 17 августа 2013 года на UFC Fight Night 26 в Бостоне. Тогда победу единогласным решением судей одержал Макгрегор. Для ирландца предстоящий поединок станет первым с 2021 года. В MMA у Макгрегора 22 победы и 6 поражений, у Холлоуэя — 27 побед и 9 поражений.

До этого последним боем Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264 в 2021 году. Встреча была завершена уже в первом раунде, когда ирландец получил перелом ноги.

Ранее тренер Макгрегора назвал поражение бойца худшим, что можно было придумать.