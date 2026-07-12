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«Все игроки сборной Франции — французы»: посольство в Испании ответило на оскорбления

Посольство Франции заявило, что все игроки сборной — французы
Vincent Carchietta/Reuters

Посольство Франции в Испании ответили на слова бывшего премьер-министра Испании Мариано Рахой об отсутствии игроков с национальным гражданством в сборной Франции.

«Не желая вступать в полемику, стоит напомнить о фактах. Все игроки сборной Франции — французы. Из 26 футболистов 23 родились во Франции. Трое, родившихся за пределами страны, тоже являются французами», — сказано в заявлении.

В нынешнем составе национальной команды Франции всего три легионера по рождению: нападающий Маркус Тюрам — в Италии, Майкл Олисе — в Великобритании, а вратарь Брис Самба — в Конго. Каждый из них имеет французский паспорт.

В полуфинале сборная Франции сыграет с командой Испании — 14 июля, 22:00 по московскому времени. А Англия разыграет выход в финал турнира с Аргентиной — 15 июля, 22:00 мск.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Ранее в Аргентине назвали сборную Франции невоспитанной африканской командой.

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