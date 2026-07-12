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Сборные России выиграли конференцию Лиги наций

Сборные России по баскетболу 3x3 выиграли конференцию Лиги наций
РИА Новости

Мужская и женская сборные России по баскетболу 3x3 стали победителями конференции «Азия-1» Лиги наций среди команд до 21 года на турнире в Таншане (Китай).

В финале мужчины обыграли Казахстан со счетом 21:14, девушки одержали победу над командой Монголии (21:6).

На групповом этапе россияне также победили Монголию (21:20) и Катар (21:13), россиянки — Китай (21:10) и Казахстан (19:6). Обе сборные досрочно обеспечили себе первое место в конференции.

Победа позволяет командам претендовать на участие в Кубке мира среди игроков не старше 23 лет, который пройдет в Китае в сентябре. Однако окончательное решение о допуске россиян примет Международная федерация баскетбола (FIBA).

23 апреля FIBA сняла ограничения с российских и белорусских молодежных сборных по баскетболу 3х3, допустив сборную России U-21 до турнира 3×3 Nations League. При этом Центральный совет FIBA сохранил текущий статус российских команд для всех остальных соревнований, включая юношеский чемпионат Европы по баскетболу 2026 года. Соревнования пройдут летом 2026 года в Китае и Малайзии.

Ранее десять стран выступили против возвращения российских баскетболистов.

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