В России назвали две сильнейшие сборные чемпионата мира — 2026

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий назвал две сильнейшие сборные на чемпионате мира – 2026. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Все ждут повторения финала чемпионата мира между Францией и Аргентиной, и ждут в этот раз победы от французов. Мне кажется, такое общее мнение. Англичанам побороться за третье место – тоже неплохо будет. Франция и Аргентина – две сильнейшие сборные мира на сегодня», — указал он.

В полуфинале сборная Франции сыграет с командой Испании — 14 июля, 22:00 по московскому времени. А Англия разыграет выход в финал турнира с Аргентиной — 15 июля, 22:00 мск.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию. Финальный матч состоится 19 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104. При этом глава ФИФА Джанни Инфантино раскрыл, что в организации рассматривают возможность увеличения команд до 64.

Ранее Лионель Месси обратился к фанатам после выхода Аргентины в полуфинал ЧМ-2026.