«Ослабило одно решение»: в Швейцарии недовольны судейством матча с Аргентиной

Тренер сборной Швейцарии Якин: в матче с Аргентиной нас ослабило решение судьи

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин остался недоволен работой судейской бригады на матче четвертьфинала чемпионата мира — 2026 с Аргентиной. Его слова приводит Blick.

«Если Эмболо получил желтую карточку за тот эпизод, то аналогичные нарушения в отношении самого Брила в предыдущих моментах тоже заслуживали предупреждения. В итоге нас наказали — и для меня по‑прежнему непостижимо, насколько одно решение судьи могло ослабить команду», — указал он.

На 70-й минуте матча за вторую желтую карточку был удален швейцарец Брил Эмболо.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу аргентинцев. Судьба игры решилась в овертайме. На десятой минуте матча счет открыл Алексис Мак Аллистер, Дан Ндой на 67-й минуте счет сравнял. В овертайме мяч забил Хулиан Альварес, который отличился на 112-й минуте. Окончательный счет матча установил Лаутаро Мартинес, забив на 120-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

В полуфинале Аргентина сыграет с Англией, которая на стадии четвертьфинала выбила Норвегию. Встреча состоится 15 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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