Стали известны обе полуфинальные пары чемпионата мира по футболу

На чемпионате мира по футболу 2026 года стали известны все полуфинальные пары

На чемпионате мира по футболу стали известны все полуфинальные пары.

14 июля Испания сыграет против Франции. 15 июля на поле выйдут Англия и Аргентина. Обе встречи начнутся в 22:00 по московскому времени.

Аргентина является действующим чемпионом мира. В 2022 году Аргентина в финале турнира обыграла Францию. Аргентинцы смогли одержать победу в серии пенальти.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Российские футболисты пропускают чемпионат мира — 2026, который проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Ранее Мик Джаггер оказал поддержку сборной Англии по футболу на ЧМ.