ФИФА выступила с заявлением о спорном голе Англии в матче с Норвегией

В ФИФА заявили, что Беллингем забил мяч в ворота Норвегии по правилам

Международная федерация футбола заявила, что Джуд Беллингем забил мяч в ворота сборной Норвегии в конце первого тайма по правилам, сообщает «Чемпионат».

«Перед голом сборной Англии датчик в Connected Ball не зафиксировал пикового значения «сердцебиения мяча». Таким образом, не было обнаружено доказательств того, что мяч коснулся подвесного троса над полем и из-за этого изменил свою траекторию», — говорится в заявлении.

На 36 минуте матча счет открыл норвежец Андреас Шельдеруп. В конце тайма Джуд Беллингем сравнял счет. В самом начале овертайма Джуд Беллингем вывел Англию вперед.

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