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Норвегия и Англия объявили составы на четвертьфинал ЧМ-2026

Сборные Норвегии и Англии назвали стартовые составы на 1/4 финала ЧМ-2026
Nathan Ray Seebeck/IMAGN IMAGES via Reuters

Сборные Норвегии и Англии назвали стартовые составы на четвертьфинал чемпионата мира — 2026 по футболу.

Норвегия: Нюланд, Рюэрсон, Аер, Хеггем, Мёллер Вольфе, Эдегор, Берге, Берг, Сёрлот, Холанд, Шельдеруп.

Англия: Пикфорд, Стоунз, Конса, О'Райли, Гехи, Андерсон, Беллингем, Райс, Мадуэки, Гордон, Кейн

Встреча состоится в Майами на стадионе «Хард Рок», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 0:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Клеман Тюрпен из Франции. При этом до этого в СМИ сообщалось, что игра может быть перенесена из-за жары, однако пока официальных объявлений не было.

Победитель этого противостояния сыграет с лучшей сборной в паре Аргентины и Швейцарии, которые встречаются 12 июля в 4:00 мск.

На стадии 1/8 финала Норвегия сенсационно выбила национальную сборную Бразилии — 2:1, а Англия переиграла одну из стран-хозяек турнира Мексику с результатом 3:2.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Ранее в России заявили, что Аргентине на ЧМ-2026 помогают судьи.

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