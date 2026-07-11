Тренер сборной Аргентины: многие не хотят нашей победы на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что многие не хотят, чтобы его команда защитила титул чемпионов мира по футболу. Его слова приводит A Bola.

«Дело в том, что многие не хотят нашей победы, поскольку мы уже выиграли предыдущий турнир. Мы принимаем это во внимание — до игроков доходят такие разговоры, — и используем это как своего рода стимул. Чтобы побудить их взбунтоваться и сыграть еще лучше», — указал он.

В матче 1/8 финала турнира Аргентина обыграла Египет с результатом 3:2. Счет в матче открыл Яссер Ибрахим на 15-й минуте. Второй гол Египта оформил Мостафа Зико. На 79-й минуте Кристиан Ромеро отыграл один мяч для Аргентины. На 83-й минуте Лионель Месси сравнял счет. Победный для Аргентины гол оформил Энцо Фернандес на 90+2-й минуте.

На 21-й минуте игры Месси не сумел реализовать пенальти. На 58-й минуте Зико забил, однако это взятие ворот было отменено из-за фола. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Франсуа Летексье из Франции. После матча Египет подал жалобу в ФИФА на судейство.

В четвертьфинале аргентинская команда сыграет со Швейцарией. Игра состоится 12 июля, стартовый свисток прозвучит в 4:00 по московскому времени.

Ранее в России заявили, что Аргентине на ЧМ-2026 помогают судьи.