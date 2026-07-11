Плющенко объяснил переход сына в Азербайджан

Плющенко о переходе сына в Азербайджан: ему надо выходить на международную арену

Тренер и двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о переходе своего сына Александра в сборную Азербайджана, заявив, что ему надо выходить на международный уровень, передает Lotus Media в соцсетях.

«Я хочу, чтобы ребенок начал выступать. Здесь он никому не нужен был. Давайте здраво скажем, все говорили, что он не тянет с нашими российскими спортсменами. Ему надо выходить на международную арену, кататься, выступать», — сказал Плющенко.

1 июля Международный союз конькобежцев разрешил фигуристу выступать за Азербайджан. Евгений Плющенко ранее сообщал, что сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.

Александр практически не участвовал в официальных турнирах. 25 января 2025 года сын Плющенко выиграл соревнования, где участвовал один. Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы. В конце февраля 2025 года он на турнире Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей стал 18-м.

Ранее сообщалось о том, что Плющенко-младший спонсирует футбольную команду.