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Легенда ЦСКА раскрыл суперспособность Холанда

Легенда ЦСКА Масалитин назвал суперспособностю Холанда умение медитировать
Brian Snyder/Reuters

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд показывает выдающуюся результативность на чемпионате мира 2026 года благодаря духовным практикам.

По его словам, умение форварда концентрироваться поражает воображение.

«Самое главное, как Холанд праздновал голы. Там вообще нуль эмоций. Как будто он забивал не Бразилии, не на первом для себя чемпионате мира, а как будто это тренировочная игра какая-то. В СМИ писали, что он занимается медитацией и не тратит положительные эмоции на празднование гола. И даже наоборот, концентрирует их, эти положительные эмоции в себе. Поэтому он столько и забивает, потому что он не отдает силы туда, куда не считает нужным, не распыляется. Просто посмотрите на него — как будто каждый день забивает по два мяча Бразилии. Полная концентрация конечно, это поражает», — заявил Масалитин.

Матч Англии и Норвегии состоится 12 июля. Команды выйдут на поле «Хард Рок Стэдиум» в Майами в 00:00 по московскому времени.

Российские футболисты пропускают чемпионат мира — 2026, который проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Ранее норвежцев предостерегли перед матчем против Англии.

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