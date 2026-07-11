Норвежцев предостерегли перед матчем против Англии

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что у сборной Норвегии может не получится игра против сборной Англии в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года, если они решат играть так же, как и против сборной Бразилии в 1/8 финала.

«Бразилия на самом деле хорошо играла, множество моментов создавала. Бруну Гимарайнш пенальти не забил, Эндрик выход один в один не реализовал. Такие матчи бывают. А норвежцы в принципе лишь пару опасных моментов создали, и Холанд решил все в пользу Норвегии. Первый гол — он нашел эту зону в штрафной и в нужный момент ворвался и пробил головой. Второй мяч — где-то там из-под ноги между ног защитнику пробил с дальней дистанции и попал прямо под штангу в угол. Норвежцы — молодцы, но с Англией такая тактика может и не сработать», — заявил Масалитин.

Матч Англии и Норвегии состоится 12 июля. Команды выйдут на поле «Хард Рок Стэдиум» в Майами в 00:00 по московскому времени.

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