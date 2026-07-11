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Капитан сборной Англии рассказал об игре с Трампом в гольф

Капитан сборной Англии Кейн рассказал об игре в гольф с Трампом
Nathan Ray Seebeck/IMAGN IMAGES via Reuters

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн рассказал, как играл в гольф с президентом США Дональдом Трампом, передает The Athletic.

«Мы играли около 18 месяцев назад. Он пригласил меня поиграть, когда я был в Палм-Бич. Так что, когда президент приглашает тебя куда-то… Это был довольно сюрреалистический опыт. Просто встретиться с ним и поиграть в гольф», — сказал Кейн.

Сборная Англии в 1/4 финала чемпионата мира сыграет с Норвегией. Встреча состоится 12 июля.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Российские футболисты пропускают чемпионат мира — 2026, который проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Ранее главный тренер сборной Норвегии назвал Англию фаворитом четвертьфинала ЧМ.

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