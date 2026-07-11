Капитан сборной Англии рассказал об игре с Трампом в гольф

Капитан сборной Англии Кейн рассказал об игре в гольф с Трампом

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн рассказал, как играл в гольф с президентом США Дональдом Трампом, передает The Athletic.

«Мы играли около 18 месяцев назад. Он пригласил меня поиграть, когда я был в Палм-Бич. Так что, когда президент приглашает тебя куда-то… Это был довольно сюрреалистический опыт. Просто встретиться с ним и поиграть в гольф», — сказал Кейн.

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