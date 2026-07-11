Губерниев назвал вратаря сборной Бельгии неудачником и тряпкой

Губерниев о вратаре сборной Бельгии Куртуа: неудачник и тряпка

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал в своем Telegram-канале голкипера сборной Бельгии неудачником и тряпкой после поражения бельгийцев от Испании в четвертьфинале чемпионата мира.

«Куртуа — неудачник и тряпка. После драки кулаками размахался. Истинный слабак. Неужели говно в воротах?» — написал Губерниев.

Куртуа был заменен во втором тайме матча с Испанией. Голкипер отметил после матча, что почувствовал сильную боль в квадрицепсе.

Встреча завершилась со счетом 1:2.

На 30-й минуте счет открыл испанец Фабиан Руис. Перед перерывом счет сравнял Шарль Де Кетеларе. На 87-й минуте матча Микель Мерино вывел Испанию вперед.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

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