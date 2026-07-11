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Аршавин рассказал, стоит ли Батракову переходить в «ПСЖ»

Аршавин: Батраков не будет чужим в «ПСЖ»
Дмитрий Голубович/«Чемпионат»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин заявил, что игроку московского «Локомотива» Алексею Батракову можно перейти во французский «ПСЖ», передает «Матч ТВ».

«Интерес «ПСЖ» к Батракову? На мой взгляд, он туда точно может попасть. И там он точно не будет чужим. Вопрос, будет ли он играть в старте, будет всегда, если он перейдет в топ‑клуб», — сказал Аршавин.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам прошедшего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В завершившемся розыгрыше РПЛ «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл.

СМИ сообщали, что Батраков близок к переходу во французский «ПСЖ». Однако позднее появилась информация, что парижане решили отказаться от этого трансфера.

Ранее стало известно, возможен ли трансфер лидера «Локомотива» в «ПСЖ».

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