Легенда «Зенита» предположил, что у Франции могут быть проблемы с Испанией в полуфинале ЧМ

Радимов предположил, что у Франции могут быть проблемы с Испанией в матче ЧМ

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов предположил, что у сборной Франции могут быть проблемы в матче 1/2 финала чемпионата мира против Испании, передает «Матч ТВ».

«С Францией ещё никто не играл с позиции силы на этом турнире. Их атакующая четвёрка не всегда успевает возвращаться. Если испанцы будут создавать численное преимущество на чужой половине поля, то у Франции будут проблемы», — сказал Радимов.

Матч между Францией и Испанией состоится 14 июля. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

Французы, напомним, одержали победу над сборной Марокко со счетом 2:0. Пиренейцы же не без труда взяли верх над командой Бельгии — 2:1.

Испанская сборная пропустила впервые за последние семь матчей, учитывая игру против марокканцев на ЧМ-2022. Сухая серия голкипера Уная Симона прервалась на отметке 649 минут.

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