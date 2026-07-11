Португальский агент: к сожалению, Роналду поедет на Евро‑2028

Португальский агент Паулу Барбоза заявил, что Криштиану Роналду поедет на Евро-2028, передает «Матч ТВ».

«К сожалению, Роналду поедет на Евро‑2028 в составе сборной Португалии. Новый главный тренер национальной команды Жезуш работал с ним в «Аль‑Насре», хоть у них были и не лучшие отношения. Думаю, он будет приглашать Роналду в сборную, но, возможно, не будет ставить в основе», — сказал Барбоза.

Португальцы проиграли Испании в 1/8 финала чемпионата мира со счетом 0:1. Роналду, в активе которого пять побед в Лиге чемпионов, две выигранные Лиги наций, титул чемпиона Европы и пять «Золотых мячей», перед игрой объявил, что этот чемпионат мира станет последним в его карьере. В итоге Криштиану так и не стал победителем мирового первенства.

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