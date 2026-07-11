Главный тренер сборной Норвегии назвал Англию фаворитом четвертьфинала ЧМ

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен заявил, что считает Англию фаворитом четвертьфинала чемпионата мира. Его слова передает «Би-би-си».

«Англия — фаворит, но не явный. Думаю, что на Англию оказывается больше давления, чем на нас. Мы тоже находимся под давлением из-за нашей игры. Как только начинается матч, не думаю, что игроки будут думать о давлении», — сказал Сольбаккен.

Матч Англии и Норвегии состоится 12 июля. Команды выйдут на поле в 0:00 по московскому времени.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Российские футболисты пропускают чемпионат мира — 2026, который проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Ранее легенда сборной России назвал фаворита матча Англия — Норвегия.