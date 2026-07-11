Определилась первая полуфинальная пара ЧМ-2026

Стала известная первая полуфинальная пара чемпионата мира по футболу — 2026. За выход в решающую стадию турнира поборются национальные команды Франции и Испании.

Французы, напомним, одержали победу над сборной Марокко со счетом 2:0. Пиренейцы же не без труда взяли верх над командой Бельгии — 2:1.

Испанская сборная пропустила впервые за последние семь матчей, учитывая игру против марокканцев на ЧМ-2022. Сухая серия голкипера Уная Симона прервалась на отметке 649 минут.

Что касается бельгийцев, они играли без Амаду Онана, который в матче против сборной США (4:1) получил разрыв передней крестообразной связки колена и выбыл на длительный срок. А перед самым началом четвертьфинальной игры команда потеряла еще и Юри Тилеманса, он заработал повреждение во время разминки.

По ходу встречи Бельгия лишилась голкипера Тибо Куртуа: из-за травмы он был вынужден уступить место на поле Сенне Ламменсу, который и пропустил решающий гол. Автором победного мяча в составе Испании во втором матче подряд стал вышедший на замену Микель Мерино.

Отметим также, что 34-летний Куртуа успел выйти на второе место среди вратарей по количеству игр на чемпионатах мира. Этот матч стал для него 21-м, он уступает лишь немцу Мануэлю Ноейру, у которого 23 игры на мундиалях.

Вторая полуфинальная пара сформируется по итогам матчей Норвегия — Англия и Аргентина — Швейцария.

Ранее легенда ЦСКА обвинил партнеров Роналду в провале Португалии на ЧМ-2026.