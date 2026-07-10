Джокович проиграл в полуфинале Уимблдона

Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал Уимблдона.

В полуфинале итальянец обыграл серба Новака Джоковича. Встреча, которая продолжалась три сета, завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

В решающем матче Синнер сыграет с представителем Германии Александром Зверевым, который в своем полуфинале обыграл Артура Фери.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Финальный матч Уимблдона состоится 12 июля.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее российская теннисистка вышла в финал Уимблдона, обыграв украинку.