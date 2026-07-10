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Легенда ЦСКА предсказал финал ЧМ-2026

Легенда ЦСКА Масалитин заявил, что в финале ЧМ-2026 сыграют Франция и Аргентина
Molly Darlington/Reuters

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что в финале чемпионата мира по футболу 2026 года может состояться повторение финала предыдущего мундиаля, в котором сошлись сборные Франции и Аргентины.

«Возможно, что мы увидим и ремейк финала чемпионата мира 2022 года. Правда, думаю с иным исходом — Франция, конечно, впереди впечатляет. Там просто-напросто игроки экстра-класса, которые индивидуально могут решить все в свою пользу. Посмотрите на Мбаппе, Дембеле, Олисе — что ни игрок впереди, то суперзвезда. У аргентинцев ярче всех себя проявляет Месси понятным делом, но еще кого-то сопоставимого по уровню у них нет», — заявил Масалитин.

Сборная Франции в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над командой Марокко со счетом 2:0 и в третий раз подряд вышла в полуфинал мирового первенства. На 60-й минуте Киллиан Мбаппе открыл счет, а через шесть минут Усман Дембеле удвоил преимущество.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

В полуфинале французы сыграют с победителем матча ИспанияБельгия, который состоится 10 июля.

Ранее Валерий Масалитин предсказал победителя ЧМ-2026.

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