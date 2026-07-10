Президент ФТР рассказал, когда российские теннисисты начнут выступать с флагом

Тарпищев: российские теннисисты начнут выступать с флагом со следующего года

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российские спортсмены начнут выступать под национальным флагом с начала 2027 года. Его слова приводит Sport24.

«Мое мнение — российские теннисисты начнут выступать с флагом с начала следующего года. На этот сезон уже все сформировано. Нам надо восстановить права федерации», — сказал Тарпищев.

7 июля МОК принял решение приостановить действие санкций в отношении Олимпийского комитета России и дал рекомендацию всем спортивным федерациям отменить ранее введенные ограничения для российских атлетов, признав прежние правила утратившими силу.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее вторая ракетка мира вышел в полуфинал Уимблдона.