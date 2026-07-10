«Динамо» разгромило «Динамо» с 10 голами

Футболисты московского «Динамо» разгромили «Динамо-2» в товарищеском матче, который проходил в рамках летних предсезонных сборов.

Встреча прошла на тренировочной базе в Новогорске и завершилась со счетом 10:0.

Дубли оформили Даниил Фомин, Константин Тюкавин и Иван Сергеев. По голу забили Эль-Мехди Маухуб, Ярослав Гладышев и Дмитрий Скопинцев. Еще один мяч в свои ворота забил защитник «Динамо-2» Александр Лубнин. 1

Следующий товарищеский матч «Динамо» проведет с ЦСКА 4 июля.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

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