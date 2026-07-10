FIS отказалась снимать ограничения с россиян

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказалась снимать ограничения с российских спортсменов, проигнорировав рекомендации Международного олимпийского комитета, сообщает TV2.

«На данный момент мы сказали нет. Решение FIS пока остается в силе. FIS не хотела возвращения России, но CAS постановил, что им должна быть предоставлена возможность вернуться в качестве нейтральных спортсменов», — заявила член совета FIS Туве Дюрхауг.

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.

Первыми лыжниками, которые получили нейтральный статус, стали Дарья Непряева и Савелий Коростелев, которые выступили на Кубке мира и Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Ранее в Госдуме заявили, что не видят оснований для обращения российских лыжников в CAS.