Стало известно, какой срок грозит экс-гендиректору «Торпедо» за в подкуп арбитров

Прокурор запросил 2,5 года экс-гендиректору «Торпедо» по делу о подкупе судей

Бывшему генеральному директору московского «Торпедо» Валерию Скородумову прокурор в Симоновском суде запросил 2,5 года колонии общего режима по делу о подкупе спортивных судей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Гособвинитель в прениях сторон просил назначить Скородумову два года и шесть месяцев колонии общего режима, а также запрет на три года заниматься спортивной деятельностью», — рассказал источник.

19 июня 2025 года стало известно, что против владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело. Дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»).

По версии следствия, фигуранты подкупили 13 футбольных судей, чтобы обеспечить «Торпедо» выход в Российскую премьер-лигу. Суммы вознаграждений варьировались от 500 тысяч до 3 миллионов рублей в зависимости от значимости матча. В отдельных случаях арбитрам платили от 250 до 500 тысяч за назначение пенальти в ворота соперника или удаление их игроков.

Решение об исключении «Торпедо» из Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято 10 июля. Клуб сыграет в Первой лиге.

Помимо исключения, клуб оштрафован на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.

Ранее экс-гендиректор ФК «Торпедо» признал вину в подкупе арбитров.