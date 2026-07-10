Девочка-подросток не пережила празднования победы Франции над Марокко

Болельщица сборной Франции не пережила празднования победы над Марокко на ЧМ

Болельщица сборной Франции не смогла пережить празднования победы команды над Марокко в четвертьфинале чемпионата мира. Об этом сообщает La Voix du Nord.

Трагедия произошла в городе Онуа-Эмери на севере Франции. 17-летняя девушка забралась на раму большегрузного автомобиля, потеряла равновесие и оказалась под колесами.

Сборная Франции одержала победу над командой Марокко со счетом 2:0 и в третий раз подряд вышла в полуфинал мирового первенства.

На 60-й минуте Киллиан Мбаппе открыл счет, а через шесть минут Усман Дембеле удвоил преимущество.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

В полуфинале французы сыграют с победителем матча Испания — Бельгия, который состоится 10 июля.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее фанаты Марокко устроили погром после матча с Францией.