Клубы РПЛ обсуждают еврокубки в Казахстане

Российские клубы начали предварительные переговоры о проведении домашних матчей еврокубков на территории Казахстана. Об этом сообщил журналист Эльдар Аманбаев.

«Пока это лишь один из рассматриваемых вариантов, однако работа в этом направлении уже ведется», — сказал Аманбаев.

Речь идет о сценарии, при котором российские команды получат допуск к международным турнирам, но будут обязаны играть на нейтральном поле.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Российские футболисты пропускают чемпионат мира — 2026, который проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Ранее ФИФА могла снять бан с российских команд на фоне решения МОК.