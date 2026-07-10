«Раньше с таким не сталкивался»: Мбаппе о ситуации с пенальти в матче с Марокко

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о нереализованном пенальти в четвертьфинальном матче чемпионата мира против Марокко. Его слова передает Footmercato.

«Я плохо пробил свой пенальти, но ситуация была непростой. Получилась настоящая неразбериха: арбитр сначала сказал мне, что будет пенальти, и я начал готовиться к удару. Затем он подошел и сообщил, что, возможно, пенальти все-таки не будет. Я позволил этому сбить себя с концентрации, потому что раньше никогда не сталкивался с таким сценарием», — сказал Мбаппе.

С момента фиксации фола до удара прошло 3 минуты 11 секунд, из которых 1 минуту 42 секунды Мбаппе ждал на точке. Пенальти он не забил, однако сборная Франции обыграла команду Марокко со счетом 2:0 и в третий раз подряд вышла в полуфинал мирового первенства.

На 60-й минуте Мбаппе открыл счет, а через шесть минут Усман Дембеле удвоил преимущество.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

В полуфинале сборная Франции встретится с победителем пары Испания — Бельгия, чей матч состоится 10 июля.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее тренер Марокко усомнился, что гол Мбаппе засчитали верно на ЧМ-2026.