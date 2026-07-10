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Футболист ЦСКА разбил награды РПЛ

Круговой разбил награды РПЛ через 10 минут после вручения
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Футболист ЦСКА Данил Круговой разбил две награды, полученные на премии Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2025/26. Фото с разбитыми призами он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Продолжаю тренд этого сезона. Награды не прожили дольше 10 минут», — написал Круговой под фото.

На церемонии футболисту вручили призы за лучший ассист и самому медийному игроку. Своим постом Круговой сослался на случай после победы «Спартака» в Кубке России, когда Пабло Солари случайно повредил трофей, а затем игроки сломали его окончательно.

В финале Пути регионов «Спартак» одолел московский ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена» 6 мая, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса.

24 мая в решающей игре за трофей «Спартак» в серии пенальти переиграл «Краснодар» и в 15-й раз в своей истории стал обладателем национального кубка.

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