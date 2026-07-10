Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

«Игра рукой была»: тренер сборной Марокко о голе Мбаппе в матче ЧМ-2026

Тренер Марокко усомнился, что гол Мбаппе засчитали верно на ЧМ-2026
IMAGO/WILLIAM VOLCOV/IMAGO/Brazil Photo Press

Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уаби на пресс-конференции после четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2026 года усомнился в правильности засчитанного гола Килиана Мбаппе.

«Гол был забит… Некоторые остановились, увидев игру рукой. Игра рукой была. Я не знаю, следовало ли это фиксировать или нет, я действительно не знаю. Затем последовало мастерство Мбаппе», — сказал тренер.

Сборная Франции в четвертьфинале ЧМ обыграла команду Марокко со счетом 2:0 и в третий раз подряд вышла в полуфинал мирового первенства.

На 60-й минуте Килиан Мбаппе открыл счет, а через шесть минут Усман Дембеле удвоил преимущество.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

В полуфинале сборная Франции встретится с победителем пары ИспанияБельгия, чей матч состоится 10 июля.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее Мбаппе повторил достижение Лионеля Месси.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 10 июля. Ограничения на иностранные сим-карты, смертельное ДТП с вице-губернатором и похороны лидера Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!