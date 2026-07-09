CAS не получал апелляцию ВФЛА на решение World Athletics

Пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS) сообщила, что на данный момент не получала от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) апелляции на решение Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) о продлении отстранения российских спортсменов от международных соревнований, передает «Матч ТВ».

«Насколько нам известно, в CAS еще не поступало апелляций Всероссийской федерации легкой атлетики против World Athletics», — сказали в пресс-службе организации.

7 июня World Athletics продлила отстранение россиян под своей эгидой, несмотря на восстановление ВФЛА в правах и выполнение всех условий антидопинговой программы. Это решение было принято, хотя Международный олимпийский комитет (МОК) в этот же день отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских атлетов и временно восстановил статус Олимпийского комитета России.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года МОК организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее Международная федерация волейбола допустила российские команды до соревнований.