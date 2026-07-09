«Для него это было бы шикарно»: Аршавин о возвращении Дзюбы в «Спартак»

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин заявил, что возвращение нападающего Артама Дзюбы в московский «Спартак» было бы идеальным вариантом для самого футболиста. Его слова передает «Матч ТВ».

«Для Дзюбы это было бы вообще шикарно. Но я не знаю, насколько его хочет «Спартак». В чемпионате России он может поиграть. Каждая команда из второй восьмерки могла бы его присмотреть и выгодно использовать в этом сезоне», — сказал Аршавин.

Свою карьеру Дзюба начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года и покинул его в мае 2026 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн.

Также Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России.

Ранее Дзюбу сравнили с Криштиану Роналду.