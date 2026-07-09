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Двалишвили попросил чемпиона UFC Яна устроить реванш

Двалишвили попросил чемпиона UFC Петра Яна о реванше
Stephen R. Sylvanie-Imagn Images/Reuters

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили призвал чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянина Петра Яна вернуться в октагон и провести реванш. Его слова передает MMA Fighting.

«Думаю, я не буду драться в августе. И я ничего не слышал от Петра Яна. Я просто жду его и молюсь, что он скоро вернется. Я не знаю. Петр, возвращайся скорее, братан! Давай драться! Я хочу драться. Погнали», — сказал Двалишвили.

Ян — российский боец легчайшего дивизиона UFC, в активе которого 20 побед и пять поражений.

7 декабря 2025 года Петр Ян одолел Двалишвили на турнире UFC 232 и забрал титул в легчайшем весе. Поединок, который проходил в Лас-Вегасе, продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Яна со счетом 49-46, 49-46, 48-47. После боя грузинского бойца сразу госпитализировали из-за полученных повреждений. Для него это поражение стало первым за 15 последних боев в UFC.

Ранее стало известно, когда Петр Ян сможет выйти на бой.

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