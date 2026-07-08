Российские пловцы установили мировой рекорд

Российские пловцы установили юниорский рекорд мира в смешанной эстафете 4×100 метров вольным стилем на первенстве Европы в Германии.

Российская четверка показала результат 3 минуты 23,96 секунды и завоевала золотые медали. В составе команды выступили Егор Прошин, Михаил Щербаков, Ксения Сорокина и Кира Манохина.

В этот же день Софья Ануфриева победила на дистанции 50 метров брассом, а Григорий Черногаев стал лучшим на 50-метровке на спине.

Европейское первенство среди юниоров проходит в Мюнхене с 7 по 12 июля.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде-2026. В итоге в Милан отправились 13 атлетов в нейтральном статусе, медаль сумел завоевать только ски-альпинист Никита Филиппов, который выиграл серебро.

Российские пловцы с мировым рекордом взяли золото на чемпионате Европы.