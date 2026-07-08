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Зверев вышел в полуфинал Уимблдона

Зверев обыграл Фрица и впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона
Reuters

Вторая ракетка мира Александр Зверев в трех партиях одержал победу над представителем США Тейлором Фрицем в четвертьфинале Уимблдона, который проходит в Лондоне.

Встреча продолжалась 1 час 59 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:2.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Зверев впервые в карьере вышел в полуфинал турнира. До этого его лучшим результатом на Уимблдоне был четвертьфинал.

Следующим соперником Зверева в полуфинале станет британец Артур Фери (114-я ракетка мира), получивший wild card в основную сетку. Матч состоится 10 июля.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее первая ракетка мира вылетела с Уимблдона.

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