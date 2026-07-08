ФИФА отклонила апелляцию Франции по желтой карточке

Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила апелляцию сборной Франции по отмене желтой карточки полузащитника Майкла Олисе, полученной в матче 1/8 финала чемпионата мира против Парагвая. Об этом сообщает RMC Sport.

«По желтой карточке ничего не изменилось. Сегодня утром мы получили уведомление от ФИФА», — сообщил главный тренер французской команды Дидье Дешам.

Таким образом, если Олисе получит еще одно предупреждение в четвертьфинале с Марокко, он пропустит возможный полуфинал турнира. Матч 1/4 финала состоится 10 июля.

Встреча Парагвая и Франции в 1/8 финала чемпионата мира — 2026 завершилась победой французов со счетом 1:0. Килиан Мбаппе забил единственный мяч с пенальти на 70-й минуте. Француз пробил низом в правый угол ворот, а голкипер сборной Парагвая Орландо Хиль прыгнул в противоположную сторону.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

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