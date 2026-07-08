В УЕФА двумя словами отреагировали на решение МОК по российским спортсменам

В УЕФА ушли от вопроса о снятии санкций с россиян из-за решения МОК

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался комментировать решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять рекомендации об ограничениях в отношении участия российских спортсменов в международных соревнованиях, передает РИА Новости.

«Без комментариев», — сказали в пресс-службе УЕФА, отвечая на вопрос о том, будет ли организация учитывать новое решение МОК.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Российские футболисты пропускают чемпионат мира — 2026, который проходит в США, Мексике и Канаде.

Ранее в Великобритании возмутились решением МОК снять санкции с России.