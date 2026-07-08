Стала известна судьба Анчелотти на посту тренера сборной Бразилии после провала на ЧМ

Анчелотти останется на посту тренера сборной Бразилии после провала на ЧМ-2026

Бразильская конфедерация футбола приняла решение оставить Карло Анчелотти у руля национальной команды, несмотря на провал на чемпионате мира — 2026. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Согласно опубликованной информации, Бразильская конфедерация футбола и специалист договорились продолжить совместную работу по действующему контракту. Ожидается, что именно Анчелотти начнет процесс перестройки сборной Бразилии к чемпионату мира, который пройдет в 2030 году.

Анчелотти официально возглавил сборную Бразилии 26 мая 2025 года.

В матче 1/8 финала сборная Норвегии оказалась сильнее команды Бразилии, встреча завершилась с результатом 2:1. Эрлинг Холанд оформил дубль на 79-й и 90-й минутах. На 90+10-й минуте Неймар реализовал пенальти и сократил разрыв, но это не спасло Бразилию.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее самолет сборной Бразилии улетел с ЧМ-2026 с одним футболистом на борту.