ФИФА и УЕФА не планируют допускать российские клубы после решения МОК

ФИФА и УЕФА не планируют возвращать российские клубы в ближайшее время

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планируют в ближайшее время возвращать российские клубы на международную арену. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на свои источники.

При этом накануне в СМИ появилась информация, что ФИФА предметно изучит вопрос снятия с российских сборных и клубов запрета на участие в международных турнирах

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Российские футболисты пропускают чемпионат мира — 2026, который проходит в США, Мексике и Канаде.

Ранее стало известно, что российских биатлонистов не собираются возвращать даже после решения МОК.