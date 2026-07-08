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«Я был очень зол»: Месси о незабитом пенальти в матче с Египтом на ЧМ-2026

Месси разозлился из-за незабитого пенальти в матче Аргентины и Египта на ЧМ-2026
MARIA LYSAKER/Reuters

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси признался, что был разозлен из-за своего нереализованного пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026. Его слова приводит TyC Sports.

«Я был очень зол из-за пенальти, очень переживал из-за того, что снова не забил. Если бы я забил пенальти в тот момент, это изменило бы ход игры. Мы играли хорошо. Помимо пенальти, у нас были отличные моменты», — указал он.

На 21-й минуте Месси не смог переиграть вратаря сборной Египта Мустафу Шобейра, который отразил его удар.

Встреча состоялась на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в американской Атланте и завершилась с результатом 3:2 в пользу Аргентины, которая к 79-й минуте проигрывала 0:2. Счет в матче открыл Яссер Ибрахим на 15-й минуте. Второй гол Египта оформил Мостафа Зико. На 79-й минуте Кристиан Ромеро отыграл один мяч для Аргентины. На 83-й минуте Лионель Месси сравнял счет. Победный для Аргентины гол оформил Энцо Фернандес на 90+2-й минуте.

В четвертьфинале аргентинская команда сыграет со Швейцарией, которая в серии послематчевых пенальти обыграла Колумбию.

Ранее Месси установил антирекорд чемпионатов мира.

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