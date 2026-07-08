Франция выразила «глубокое сожаление» из-за решения МОК по России

Франция признает решение МОК по России, но сожалеет о его принятии

Министр спорта и молодежи Франции Марина Феррари заявила, что «признает» решение Исполнительного совета Международного олимпийского комитета (МОК) о временном снятии приостановки полномочий Российского олимпийского комитета. Ее заявление приводит издание Le Figaro.

При этом в ее заявлении указано, что это решение МОК принял на фоне продолжающейся СВО России на Украине.

«В этом контексте Франция выражает глубокое сожаление по поводу решения, которое, несмотря на всю серьезность ситуации, способствует ее нормализации», — отмечено в публикации.

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. Таким образом, организация больше не возражает против проведения международных стартов в России, однако оставляет это на усмотрение международных федераций.

Сам МОК не намерен организовывать мероприятия под эгидой организации на территории России.

Олимпийский комитет России был отстранен Международным олимпийским комитетом 12 октября 2023 года. Причиной дисквалификации стало включение в состав ОКР спортивных организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее стало известно, что российских биатлонистов не собираются возвращать даже после решения МОК.