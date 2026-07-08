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В Норвегии остались недовольны решением МОК по России

В Норвегии не согласны с рекомендацией МОК по правам российских спортсменов
Dmitri T/Shutterstock/FOTODOM

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Норвегии Зайнеб Аль-Самараи заявила, что позиция норвежской организации по отстранению российских спортсменов остается прежней, несмотря на решение Международного олимпийского комитета (МОК). Ее слова приводит пресс-служба НОК.

«Мы не согласны с рекомендацией МОК восстановить участие российских спортсменов с полным объёмом прав, однако принимаем ее к сведению. К сожалению, нам вновь приходится признать, что наша позиция остаётся мнением меньшинства в международном спортивном сообществе», — указала она.

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. Таким образом, организация больше не возражает против проведения международных стартов в России, однако оставляет это на усмотрение международных федераций.

Сам МОК не намерен организовывать мероприятия под эгидой организации на территории России.

Олимпийский комитет России был отстранен Международным олимпийским комитетом 12 октября 2023 года. Причиной дисквалификации стало включение в состав ОКР спортивных организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее стало известно, что российских биатлонистов не собираются возвращать даже после решения МОК.

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