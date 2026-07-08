Египет подал жалобу в ФИФА на судейство в матче с Аргентиной на ЧМ-2026

В Египте подали жалобу в ФИФА на судейство после матча с Аргентиной на ЧМ-2026

Египетская футбольная ассоциация подала жалобу в Международную федерацию футбола на судейство в матче 1/8 финала чемпионата мира со сборной Аргентины. Об этом сообщает издание Globo.

обслуживала бригада арбитров во главе с французом Франсуа Летексье. Президент ассоциации Хани Абу Рида потребовал расследования инцидентов в матче — отмененный гол сборной Египта и возможный пенальти перед третьим голом Аргентины. В Египте также потребовали отстранить французскую бригаду судей до конца мундиаля.

Встреча состоялась на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в американской Атланте и завершилась с результатом 3:2. Счет в матче открыл Яссер Ибрахим на 15-й минуте. Второй гол Египта оформил Мостафа Зико. На 79-й минуте Кристиан Ромеро отыграл один мяч для Аргентины. На 83-й минуте Лионель Месси сравнял счет. Победный для Аргентины гол оформил Энцо Фернандес на 90+2-й минуте.

На 21-й минуте игры Месси не сумел реализовать пенальти. На 58-й минуте Зико забил, однако это взятие ворот было отменено из-за фола. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Франсуа Летексье из Франции.

В четвертьфинале аргентинская команда сыграет со Швейцарией.

Ранее стали известны все участники 1/4 финала ЧМ-2026.