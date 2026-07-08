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«Это безумие»: Месси оценил победу Аргентины над Египтом в 1/8 финала ЧМ-2026

Месси назвал безумием волевую победу Аргентины над Египтом в 1/8 финала ЧМ-2026
AFA

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после волевой победы над Египтом на стадии 1/8 финала чемпионата мира — 2026 и назвал итог игры безумием. Его слова приводит пресс-служба сборной Аргентины в социальной сети Х.

«Прекрасные ощущения после выхода в следующий раунд. Было очень тяжело. Мы снова страдали, но это чемпионат мира, здесь всегда тяжело. Мы испытали огромное облегчение. Наша команда никогда не сдается, всегда борется до конца. То, что сделала сегодня сборная Аргентины, – это безумие», — заявил форвард.

Встреча состоялась на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в американской Атланте и завершилась с результатом 3:2. Счет в матче открыл Яссер Ибрахим на 15-й минуте. Второй гол Египта оформил Мостафа Зико. На 79-й минуте Кристиан Ромеро отыграл один мяч для Аргентины. На 83-й минуте Месси сравнял счет. Победный для Аргентины гол оформил Энцо Фернандес на 90+2-й минуте.

На 21-й минуте игры Месси не сумел реализовать пенальти. На 58-й минуте Зико забил, однако это взятие ворот было отменено из-за фола. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Франсуа Летексье из Франции.

В четвертьфинале аргентинская команда сыграет со Швейцарией.

Ранее стали известны все участники 1/4 финала ЧМ-2026.

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