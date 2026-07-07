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Призер ОИ: хотелось бы видеть больше разумных руководителей стран

Лыжник Петухов: восстановление ОКР поможет решить вопросы с отдельными странами
Александр Вильф/РИА Новости

Бронзовый призер Ванкувера-2010 лыжник Алексей Петухов допустил, что отдельные страны и федерации будут сопротивляться решению Международного олимпийского комитета о восстановлении Олимпийского комитета России, и задача российской стороны здесь – не прекращать работать в этом направлении. Об этом он заявил в комментарии «Газете.Ru»

«Думаю, таких будет все меньше, но мы знаем: и по жизни попадается много организаций, людей с деструктивным поведением, негативным отношением. Здесь, наверное, только время и юридический метод воздействия поможет нам преодолеть этот барьер. Потому что санкции сняты. А страны могут ставить ограничения по въезду, доступу на территории, но, думаю, это будет продолжаться недолго. Все-таки хотелось бы видеть больше разумных руководителей стран, которые понимают, что спорт должен находиться за гранью большой политики, а спортсмены ни в чем не виноваты.

Наверное, я не найду однозначного ответа, сколько это еще будет продолжаться, насколько нам будут ставить препоны. Но думаю, что вся политика в продвижении нашего спорта сконцентрирована в юридической плоскости. И снятие санкций как раз поможет в решение вопросов с отдельными странами», — сказал Петухов.

Ранее призер Игр выразил надежду на российские флаг и гимн на Олимпиаде.

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