«Проделана колоссальная работа»: медалистка ОИ о решении МОК по России

Член Олимпийского комитета России, медалистка Олимпийских игр — 2020 в Токио Гульназ Хатунцева в комментарии «Газете.Ru» поделилась эмоциями от решения Международного олимпийского комитета (МОК) и подчеркнула, что для этого была проделана большая работа.

«Меня как действующего спортсмена не может не радовать эта новость! Работа была проделана колоссальная, вот и результат. После восстановления в правах Олимпийского комитета России уверена, что полное восстановление и участие российских спортсменов на международных соревнованиях будет еще ближе к реализации», — отметила она.

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Олимпийский комитет России был отстранен Международным олимпийским комитетом 12 октября 2023 года. Причиной дисквалификации стало включение в состав ОКР спортивных организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года МОК организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде-2026. В итоге в Милан отправились 13 атлетов в нейтральном статусе, медаль сумел завоевать только ски-альпинист Никита Филиппов, который выиграл серебро.

Ранее стали известны подробности о решении МОК по возвращению России.