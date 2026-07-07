Несколько игроков сборной Норвегии заболели перед матчем с Англией на ЧМ-2026

Несколько норвежских игроков заболели перед матчем с Англией в 1/4 финала ЧМ-26

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен на пресс-конференции сообщил, что перед матчем 1/4 финала чемпионата мира – 2026 с Англией несколько игроков команды заболели.

«У нас только Йёрген с повышенной температурой, хотя у некоторых наблюдался кашель и хрипы. Всему виной кондиционеры, перелеты, раздевалки и всё прочее. Нас больше 50 человек, так что было бы странно, если бы кто-то один или двое не подхватили какую-нибудь простуду», — указал он.

Матч между сборными Англии и Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира состоится 12 июля. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 0:00 по московскому времени.

В матче 1/8 финала сборная Норвегии оказалась сильнее команды Бразилии, встреча завершилась с результатом 2:1. Эрлинг Холанд оформил дубль на 79-й и 90-й минутах. На 90+10-й минуте Неймар реализовал пенальти и сократил разрыв, но это не спасло Бразилию.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее тренер сборной Португалии дал характеристику Криштиану Роналду.